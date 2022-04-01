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Центробанк РФ изменил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам

ЦБ России смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам для малого бизнеса

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Банк России решил смягчить правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам в сфере транспорта и для малого бизнеса, передает пресс-служба регулятора.

Так, Центральный банк отменил лимит в 30% по авансовым платежам для некоторых контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности.

Как сообщается, мера распространяется на такие контракты стоимостью до $15 тыс.

«Полностью внести аванс за оказанные услуги можно будет также по внешнеторговым договорам перевозки товаров, в сфере иных транспортных услуг, логистики, использования транспортной инфраструктуры», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями в валюте и перекупщиками.

До этого ЦБ ввел временный порядок операций с валютой: физические лица могут снять до $10 тыс. в иностранной валюте, остальную сумму — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Также Центробанк установил для физических лиц-резидентов предельную ежемесячную сумму перевода за рубеж в пользу супругов, близких родственников — $5 тыс. Речь идет о родителях, детях, дедушках, внуках и бабушках.

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