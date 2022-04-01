Сбербанк прекращает работу лондонского офиса Sberbank CIB (UK) Limited, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы находимся в контакте с местным регулятором FCA, и в соответствии с требованиями законодательства завершим нашу деятельность, выполнив все обязательства перед клиентами», — заявили в Сбербанке.

Там пояснили, что решение о прекращении работы принято «по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес подразделения Global Markets в Великобритании». При этом ключевые сотрудники продолжат работу.

Ранее стало известно, что продукты, сервисы и подразделения Сбера получили сразу 12 наград престижной международной премии The Stevie Awards for Sales & Customer Service по итогам 2021 года.