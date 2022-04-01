The Hill прогнозирует рецессию в США из-за антироссийских санкций

Санкции в отношении России и последовавшее за этим повышение цен на энергоносители может привести экономику США к рецессии, пишет американское издание The Hill.

В материале отмечается, что недавний скачок цен на энергоносители «сильно ударил по многим семьям и отраслям и может иметь гораздо более серьезные последствия для американской и мировой экономики».

«Предложение России ухода от недавних санкций может увеличить шансы на мир на Украине, а также стабилизировать международные энергетические рынки», — говорится в статье.

Параллельно с этим автор указывает на необходимость диверсифицировать поставки нефти, чтобы снизить риск внезапного повышения цен. Для этого, пишет он, необходимо вернуться к так называемой иранской ядерной сделке, поскольку Иран обладает огромными запасами нефти, а также поддерживать усилия по развитию альтернативных источников энергии.

Ранее британская газета The Guardian писала, что страны Запада могут испытать «шок» из-за перенаправления экспорта топлива из России на азиатские рынки. В статье говорится, что значение РФ для мира намного больше, чем на то указывают ее размеры 11-й крупнейшей экономики в мире.

Газета также прогнозирует, что санкции Соединенных Штатов и их союзников против России приведут к тому, что западные страны попадут в ловушку. В материале подчеркивается, что Россия сможет разработать новые технологии и благодаря им вырваться из «геополитической клетки».