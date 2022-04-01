США ввели санкции против 120 организаций из России и Белоруссии

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении еще 120 организаций из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства торговли США.

«В ответ на продолжающееся вторжение РФ на Украину министерство торговли... вносит 120 юридических лиц в (санкционный) перечень. В соответствии с определением правительства США, действия данных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны», — заявили в ведомстве.

В него попали в том числе КГБ Белоруссии, спецподразделение КГБ «Альфа» и внутренние войска МВД Белоруссии, передает ТАСС. Включение в этот перечень означает, что данные организации больше не смогут получать «американские высокие технологии без лицензии», при обращении за которой им в большинстве случаях будет отказано.

Ранее неназванный представитель Министерства финансов США в беседе с Reuters заявил, что американская администрация подталкивает Россию к созданию закрытой экономики. Он считает, что Россия является «одной из самых плохо подготовленных стран для успешного функционирования в качестве закрытой экономики».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.