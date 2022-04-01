В Турции считают, что вопрос зависимости ЕС от газа из РФ будет актуален еще 10 лет

Вопрос зависимости Евросоюза от российского газа будет актуален в ближайшие 10 лет. Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РИА «Новости».

«В ближайшие 10 лет этот вопрос будет актуальным, точнее в течение 10 лет», — сказал Калын.

Говоря о возможных альтернативах поставкам из России, он напомнил о проекте Nabucco, разрабатываемом в Европе.

«Если говорить об альтернативах, то, как вы знаете, Турция и Азербайджан реализовали проект TANAP (Трансанатолийский газопровод - прим. ред.), его расширение может рассматриваться как альтернатива. Подключение сюда разных источников возможно через территорию Турции», — добавил Калын.

«Газпром» 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты газа в рублях. В компании подчеркнули, что продолжат соблюдать требование российского законодательства.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.