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Reuters: в США заявили о попытках российских бизнесменов обойти санкции

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Amr Alfiky/Reuters

Рабочая группа Министерства юстиции США по исполнению санкций против России выяснила, что некоторые российские предприниматели пытаются обойти введенные против них ограничения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Предпринимаются попытки, о некоторых из них сообщалось открыто, переместить, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов <...> в юрисдикции, где, <...>, по их мнению, будет сложнее вести расследование и сложнее заморозить [активы]», — рассказал руководитель группы, федеральный прокурор Эндрю Адамс.

При этом он отметил, что в расследовании подобных случаев помогает возросший уровень сотрудничества между странами.

В марте в Минюсте США объявили, что создали специальную межведомственную группу, которая будет отслеживать соблюдение санкций в отношении России — выявлять имущество попавших под ограничения предпринимателей и отвечать за «исполнение масштабных санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, которые США ввели вместе с союзниками и партнерами». В нее вошли сотрудники ряда федеральных служб США и эксперты.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска попытался обжаловать введенные против него санкции в суде. Однако его апелляция была отклонена.

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Санкции против России
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