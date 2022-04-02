Песков объяснил, почему британская Shell не сможет купить газ у России

Невозможность для нефтегазовой компания Shell оплачивать и приобретать российский газ в рублях — результат антироссийской политики Великобритании, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки», — заявил Песков.

Ранее Bloomberg сообщил, что у Shell могут возникнуть сложности с оплатой газа в рублях — Великобритания внесла в санкционный список «Газпромбанк», через который должны идти платежи.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

«Газпром» 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты газа в рублях.