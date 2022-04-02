Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59
Посол РФ в Турции назвал четким ответ на вопрос... 02:48
В Бразилии от сильных дождей погибли 14 человек 02:43
WP: рассмотрение инициатив против РФ по Украине застопорилось... 02:28
МИД РФ отреагировал на призыв МИД Чехии к российским... 02:06

Эксперт Сорвачева: в дальнейшем не стоит ждать повышения цен на электронику

Слушать
Остановить
close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева заявила, что после сильного рывка цен на рынке электроники происходит очевидный откат и стабилизация. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сорвачева утверждает, что в ближайшее время не следует ждать повышения стоимости и дефицита электронных приборов из-за того, что рынок электроники частично уже перестроил логистику и продолжает двигаться в этом направлении.

«В любом случае отечественный рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учетом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении, не стоит ожидать повышения цен и дефицита», — рассказала эксперт.

Ранее стало известно, что спрос на подержанную технику в России за март вырос на 16–35%.

Активно идут продажи через размещение объявлений в социальных сетях.

Наиболее активные продажи идут в категориях «смартфоны» и «планшеты» — это каждый второй (51%) запрос по категории «электроника».

Накануне эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов России Николай Дмитриев рассказал, как мошенники приспособились к условиям дефицита некоторых товаров

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+