Эксперт Сорвачева: в дальнейшем не стоит ждать повышения цен на электронику

Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева заявила, что после сильного рывка цен на рынке электроники происходит очевидный откат и стабилизация. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сорвачева утверждает, что в ближайшее время не следует ждать повышения стоимости и дефицита электронных приборов из-за того, что рынок электроники частично уже перестроил логистику и продолжает двигаться в этом направлении.

«В любом случае отечественный рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учетом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении, не стоит ожидать повышения цен и дефицита», — рассказала эксперт.

Ранее стало известно, что спрос на подержанную технику в России за март вырос на 16–35%.

Активно идут продажи через размещение объявлений в социальных сетях.

Наиболее активные продажи идут в категориях «смартфоны» и «планшеты» — это каждый второй (51%) запрос по категории «электроника».

Накануне эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов России Николай Дмитриев рассказал, как мошенники приспособились к условиям дефицита некоторых товаров