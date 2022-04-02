Преподаватель Питтсбургского университета считает, что санкции уничтожают роль доллара

Преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик заявил, что санкции Соединенных Штатов пагубно влияют на роль американского доллара. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, в связи с политикой Вашингтона, после ввода санкций против ряда стран, данным государствам приходилось переходить на другие валюты в международных расчетах.

«Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», — подчеркнул он.

Ковалик обратил внимание, что рубль, по сравнению с долларом, обеспечен золотом. Данное условие приведет к усилению роли российской валюты, уверен он.

«Люди, конечно же, все меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги», — заключил преподаватель.

Ранее ЦБ направил банкам рекомендации по установке курса валют.