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Премьер Польши сказал, что курс рубля указывает на бесполезность санкций

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России санкции не оказали желаемого эффекта. По его словам, об этом свидетельствует укрепление рубля, передает ТАСС.

«Доказательство — курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине», — сказал глава польского правительства.

Он заключил, что санкционные действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что на курс рубля все еще можно обращать внимание, чтобы понимать экономическую ситуацию в стране.

Рубль отыграл значительную часть падения, которое произошло после начала событий на Украине. Сразу после начала падения рубля цены на многие товары увеличились на 50–60%, а в последующие дни продолжили расти.

«Газета.Ru» спросила экспертов, почему так происходит и отразится ли укрепление рубля на стоимости повседневных товаров – продуктов, бытовой техники и электроники.

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