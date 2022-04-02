Премьер-министр Польши назвал требование России об оплате за газ в рублях шантажом

Премьер-министр Польши Матеуш Моравеций назвал требование России об оплате за российский газ в рублях шантажом. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Варшава не собирается производить оплату в рублях.

При этом Моравецкий призвал канцлера Германии Олафа Шольца и канцлера Карла Нехаммера и других политиков «не поддаваться этому шантажу».

По мнению польского лидера, при переводе оплаты за газ в рубли, Россия стремится обойти санкции Евросоюза.

«Санкции должны соблюдаться, должны быть крепкими. Система должна быть жесткой. Мы не можем довести до ее ослабления. Все это критически важно», — подчеркнул Моравецкий.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.

«Газпром» 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты газа в рублях.