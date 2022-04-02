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Глава ОАК Слюсарь опроверг сообщения о своем увольнении

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь назвал фейком сообщения о его увольнении, сотрудников и конструкторов компании «Сухой». Об этом сообщает РБК.

По его словам, на сайт «Сухого» была совершена хакерская атака.

«Пример информационной войны против России и нашего авиастроения. Мы поддерживаем президента [России Владимира Путина]. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом. Наша задача — дать стране крылья», — подчеркнул Слюсарь.

Он уточнил, что все 100 тыс. сотрудников компании продолжают работать, выполнять задания гособоронзаказа и поставлять самолеты в Министерство обороны России для обеспечения безопасности страны.

Ранее 2 апреля на сайте корпорации «Сухой» появилось сообщение о том, что гендиректор ОАК Юрий Слюсарь «уходит с поста», а также об «увольнении» сотрудников и конструкторов на фоне введения Западом санкций в отношении России.

В конце февраля Великобритания ввела санкции в отношении ОАК и ряда других российских компаний.

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