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Вице-канцлер Германии предупредил о расколе в обществе при эмбарго на импорт газа из РФ

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Global Look Press

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью газете Rheinische Post предупредил о расколе в немецком обществе и экономике в случае введения запрета на поставки российского природного газа и нефти, передает ТАСС.

«Это не игра, а сценарий, к которому нужно отнестись очень серьезно, [сценарий] возможных глубоких разногласий в экономике и обществе. С моей точки зрения, было правильно не начинать немедленно процесс прекращения отношений в вопросе поставок», — отметил Хабек.

Он отметил, что Германия начала снижать объемы импорта и постепенно становится более независимой.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет платить за поставки природного газа в российских рублях и объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.

Немецкие профсоюзы заявили, что отказ от поставок энергоносителей из России приведет к серьезным потрясениям в промышленности Германии.

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