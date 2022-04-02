Зеленский рассказал о тратах Украины за месяц боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина потратила на ведение боевых действий за месяц около $10 млрд, передает ТАСС.

Такие данные привел Офис президента Украины по итогам совещания с экономическими блоками правительства, на котором также обсуждалось состояние украинской экономики и ее перспективы, проведение посевной кампании, пути диверсификации импорта горючего и защита энергетической инфраструктуры.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Ряд стран начали оказывать финансовую и военную помощь Украине, наиболее существенную помощь оказали ей США.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».