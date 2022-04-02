Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59
Посол РФ в Турции назвал четким ответ на вопрос... 02:48
В Бразилии от сильных дождей погибли 14 человек 02:43
WP: рассмотрение инициатив против РФ по Украине застопорилось... 02:28
МИД РФ отреагировал на призыв МИД Чехии к российским... 02:06

В центре Лондона начались протесты из-за роста цен на газ и электричество

Слушать
Остановить

В Лондоне проходят протесты, связанные с резким ростом цен на газ и электричество. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, активисты движения National Assembly собрались у лондонской правительственной резиденции на Даунинг-стрит и требуют отставки премьера Великобритании Бориса Джонсона, а также правительства Консервативной партии. Их требования связаны резким увеличением цен.

Ранее Daily Express писала, что 67% жителей Соединенного Королевства столкнулись со сложностями в оплате счетов за электричество. Рост инфляции до 7,4% в 2022 году усугубил рост стоимости газа и электричества — верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был поднят на 54%, это решение вступило в силу 1 апреля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+