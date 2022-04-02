В Боснии и Герцеговине не получали уведомлений по оплате газа в рублях

Боснийская энергетическая компания Energoinvest сообщила, что не получала запросов от «Газпрома» по оплате газа в рублях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Sarajevo Times.

Компании подписали контракт в 1997 году, и у него нет даты истечения, изменения к документу оформляются в качестве приложений, сообщает издание.

По заявлению Energoinvest, нет признаков того, что ожидаются перебои с поставками газа.

31 марта Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами, который обязывает их открыть счета в российских банках и платить за энергоресурсы в рублях. При этом российский лидер отметил, что Москва «не будет заниматься благотворительностью» и в случае отказа от оплаты в рублях будет считать это нарушением контракта.

Страны Большой семерки (G7) призвали местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.