Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59
Посол РФ в Турции назвал четким ответ на вопрос... 02:48
В Бразилии от сильных дождей погибли 14 человек 02:43
WP: рассмотрение инициатив против РФ по Украине застопорилось... 02:28
МИД РФ отреагировал на призыв МИД Чехии к российским... 02:06

Белоруссия пообещала начать расчеты за газ в российских рублях уже в этом году

Слушать
Остановить

Белоруссия начнет рассчитываться за газ и нефть из России в российских рублях уже в текущем году. Об этом заявил премьер министр Белоруссии Роман Головченко, передает ТАСС.

«Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, — отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. Это не потому, что Россия сейчас требует от Запада, абсолютно справедливо, осуществлять расчеты в их национальной валюте <...> Это для нас выгодно экономически, мы всегда за это боролись. В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях», — сказал политик.

Головченко также отметил, что Россия и Белоруссия находятся на завершающей стадии переговоров по вопросу льготных тарифов на перевозку по железной дороге белорусских грузов «по аналогии с нефтепродуктами».

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о расколе в немецком обществе и экономике в случае введения запрета на поставки российского природного газа и нефти. Он отметил, что Германия начала снижать объемы импорта и постепенно становится более независимой.

На Россию приходится до 46% поставок природного газа в Европу, и многие, включая Германию и Францию, признают, что в краткосрочной перспективе альтернативы российским энергоносителям нет.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях. «Газпром» 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+