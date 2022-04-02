Белоруссия пообещала начать расчеты за газ в российских рублях уже в этом году

Белоруссия начнет рассчитываться за газ и нефть из России в российских рублях уже в текущем году. Об этом заявил премьер министр Белоруссии Роман Головченко, передает ТАСС.

«Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, — отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. Это не потому, что Россия сейчас требует от Запада, абсолютно справедливо, осуществлять расчеты в их национальной валюте <...> Это для нас выгодно экономически, мы всегда за это боролись. В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях», — сказал политик.

Головченко также отметил, что Россия и Белоруссия находятся на завершающей стадии переговоров по вопросу льготных тарифов на перевозку по железной дороге белорусских грузов «по аналогии с нефтепродуктами».

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о расколе в немецком обществе и экономике в случае введения запрета на поставки российского природного газа и нефти. Он отметил, что Германия начала снижать объемы импорта и постепенно становится более независимой.

На Россию приходится до 46% поставок природного газа в Европу, и многие, включая Германию и Францию, признают, что в краткосрочной перспективе альтернативы российским энергоносителям нет.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях. «Газпром» 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты.