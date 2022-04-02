В Алжире усомнились в возможности компенсировать российский газ Европе

В настоящее время Алжир не может компенсировать Европе поставки газа из России. Об этом заявил генеральный директор государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар, передает РИА «Новости».

«У нас сейчас есть несколько миллиардов кубометров газа, которые не могут заменить российский газ. С другой стороны, с учетом темпа разведки месторождений наши мощности возрастут вдвое в течение четырех лет, что обеспечивает многообещающие перспективы для наших европейских клиентов», — ответил Хаккар на вопрос о том, способна ли страна компенсировать отсутствие поставок российского газа в Европу.

По его словам, Sonatrach в период с 2022 по 2026 год планирует инвестировать в разведку и добычу нефти и газа около $40 млрд. Он добавил, что с начала года было обнаружено три новых нефтяных месторождения, одно из которых содержит порядка миллиарда баррелей.

По данным агентства, Алжир входит в десятку крупнейших в мире производителей газа. В мае 2020 года до введения ограничений в рамках ОПЕК+ страна добывала около 1,3 млн баррелей в сутки, в феврале 2022 года — 982 тыс. баррелей.

Недавно президент США Джо Байден принял решение о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти из стратегических запасов государства. Вашингтон будет выводить на рынок «в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев».

Зарубежные союзники и партнеры поддержали инициативу и согласились выпустить на мировой рынок дополнительно десятки миллионов баррелей нефти.