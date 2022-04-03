В США заявили, что европейцы не желают помогать властям в борьбе с Россией

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Politico: жители ЕС не готовы отказаться от российского газа, не взирая на призывы политиков

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Alik Keplicz/AP

Запад ведет борьбу с энергетическим кризисом, но граждане стран Евросоюза не желают отказываться от привычной жизни и снижать спрос на потребление топлива поставляемого из России топлива. Об этом пишет Politico.

«Даже слабые призывы к изменению поведения не находят отклика», — сказано в публикации.

Как считает автор статьи, это происходит не из-за того, что отсутствуют идеи. Так, в последнее время европейцам рекомендуют понизить термостаты в домах на один градус и ограничить скорость при передвижении на автомобиле, уточняется в материале.

Эксперт Ян Розенов же указал, что люди сопротивляются изменениям в их жизни, которые навязывает государство. Поэтому политики из стран ЕС «осторожны» с подобными призывами, отметил он.

«Политически безопаснее для правительств бросить вызов России, построив ветряные электростанции и увеличив количество солнечных батарей», — заключил специалист.

В последнее время в Европе все громче раздаются призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Так, граждан просят понижать температуру в помещениях и уменьшать скорость на дорогах.

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ЕС — Россия
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