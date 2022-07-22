Лавров заявил, что Россия будет всесторонне поддерживать страны Африки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей обзорной статье для египетской газеты «Аль-Ахрам», конголезской «Депеш де Браззавиль», угандийской «Нью Вижн», а также эфиопской «Эфиопия Хэрольд», опубликованной на сайте ведомства, пишет, что Россия последовательно выступает за укрепление позиций Африки в многополярном мире.

Лавров пишет, что африканские государства в последнее время играют все более значительную роль в мировом сообществе, и от их действий зависит решение ключевых проблем современности.

«Их солидарный голос в мировых делах звучит все более гармонично. Россия последовательно выступает за укрепление позиций Африки в многополярной архитектуре мироустройства, которая должна опираться на принципы Устава ООН и учитывать культурно-цивилизационное многообразие мира», — пишет Лавров.

Он отмечает, что Россия будет всесторонне поддерживать страны Африки и проводить консультации с африканскими странами по поводу проведения второго саммита «Россия — Африка».

Ранее «Росатом» приступил к строительству первой атомной станции в Египте.