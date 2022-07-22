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Названы валюты, у которых высокие риски девальвации

Экономист Миронюк заявил о риске девальвации валют двух южноамериканских стран

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Natacha Pisarenko/AP

Чрезмерная инфляция может привести две латиноамериканские страны к существенной девальвации национальных валют. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

По его словам, речь идет о Бразилии и Аргентине. Анатилик рассказал, что в Бразилии десятый месяц подряд фиксируется двузначная инфляция. При этом девальвация реала за год составила 5%, невзирая на ужесточение монетарной политики.

Курс аргентинского песо также демонстрирует рекордное падение до 130 песо за американский доллар США. На черном рынке еще доллар вдвое-втрое дороже. Как показывает практика, купить наличные можно только там.

Банк Аргентины сохранил ключевую ставку на уровне 52%, несмотря на то, что потребительские цены выросли на 64% , пояснил эксперт.

Ранее нацбанк Украины решил на 25% снизить фиксированный курс гривны. Зачем Киев пошел на такой шаг и каковы будут последствия решения для рядовых украинцев — в обзоре «Газеты.Ru».

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