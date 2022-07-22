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Лавров заявил, что Россия продолжит поставлять в Африку нефть и газ, несмотря на санкции

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Global Look Press

Министр иностранных дел России заявил, что РФ продолжит поставлять партнерам из Африки продовольствие, удобрение, нефть и газ, другие жизненно необходимые товары, несмотря на введенные против страны санкции. Об этом он написал в статье для египетской газеты «Аль-Ахрам», конголезской «Депеш де Браззавиль», угандийской «Нью Вижн», а также эфиопской «Эфиопия Хэрольд», опубликованной на сайте МИД РФ.

По словам министра, Россия прекрасно осознает значение своих поставок социально значимой продукции для многих стран мира.

«Спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы «экспортирует голод», абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность «с больной головы на здоровую», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что еще в начале пандемии коронавируса государства Запада, прибегнув к механизму валютной эмиссии, попытались установить контроль над товарными и продовольственными потоками, ухудшив ситуацию в зависимых от ввоза продуктов питания развивающихся странах. Глава МИД РФ отметил, что именно тогда начала возникать тяжелая обстановка на продовольственном рынке.

Ситуацию обострили санкции Запада, введенные в последние месяцы в отношении Российской Федерации, подытожил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Африка работают над сокращением доли доллара и евро в торговле.

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