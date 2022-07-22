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«Ъ»: Mars сократила выпуск жвачки Orbit в России из-за санкций

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Depositphotos

Американская компания Mars столкнулась со сложностями поставок жвачки под брендом Orbit на российский рынок, пишет «Коммерсантъ».

По данным источника в рознице, компания не отгружает новые партии из-за нехватки импортных ингредиентов. Еще два собеседника издания в крупных сетях утверждают, что Mars предупреждала о сокращении ассортимента Orbit из-за проблем с ингредиентами и изменений в цепочке поставок.

В сети магазинов «Верный» заявили, что компания их предупредила, что не сможет отгружать примерно половину имеющегося в сети ассортимента до конца года, а на оставшуюся половину наложено временное ограничение поставок до конца июля. Причиной перебоев производитель называет логистические проблемы, которые не дают привезти основной ингредиент для изготовления жвачки.

Источник «Ъ» в крупном производителе продуктов сообщил, что Mars испытывает трудности из-за того, что резиновая основа для жевательной резинки из синтетических полимеров подпала под санкции ЕС против России.

В марте Mars на фоне военной операции России на Украине объявила о прекращении новых инвестиций в российский рынок и остановке импорта и экспорта продукции. При этом местные фабрики продолжили работать.

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