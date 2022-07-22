В Philip Morris не исключили, что смогут найти решение о реструктуризации в РФ к концу года

Американский табачный концерн Philip Morris International может приблизиться к решению о реструктуризации бизнеса в России к концу 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Компания продолжает рассматривать варианты реструктуризации и может приблизиться к решению до конца года», — сказали в пресс-службе.

Ранее исполнительный директор Philip Morris International Яцек Ольчак заявил, что компания усердно работаем над тем, чтобы завершить свое присутствие в России. Он добавил, это не произойдет в следующем квартале, так как уход из РФ является «сложным процессом». Отмечается, что доля продаж концерна в России составляет 27% от всей производимой продукции.

В начале марта представители Philip Morris заявили, что компания приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объемы производства из-за перебоев в цепочке поставок.