В НРА спрогнозировали рост цен на курицу в России во втором полугодии на 5%

Куриное мясо в России с июля по декабрь 2022 года может подорожать в пределах 5%. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на отчет Национального рейтингового агентства (НРА).

«Со второго полугодия 2022 года динамика цены на курятину может ускориться до 5% вследствие необходимости покрытия увеличения производственных затрат и неполного замещения импортных инкубационных яиц», — говорится в документе.

Отмечается, что с января по июнь 2022 года мясо кур в России подорожало заметно меньше, чем говядина и баранина — в пределах 2%. Согласно данным Росстата, к 15 июля потребительские цены на курятину выросли на 1,84% к декабрю 2021 года — меньше, чем на говядину (+14%) и баранину (+9,18%).

В апреле руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации рассказал, что импорт многих товаров в Россию усложнился из-за санкций и это способствует росту цен. В ассоциации спрогнозировали рост себестоимости производства разных видов мяса по итогам года на 15-20%.

На прошлой неделе эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов предположил, что годовая инфляция в России к концу декабря 2022-го составит 14-14,5% или 15,8%. Какой сценарий реализуется — первый или второй — зависит от динамики роста цен в непродовольственном секторе.