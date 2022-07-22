В НИУ ВШЭ зафиксировали снижение потребительской уверенности в России до минимума за 7 лет

Индекс потребительской уверенности граждан (ИПУ) в апреле — июне снизился до значения в --31%. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на аналитическое исследование НИУ ВШЭ.

ИПУ отражает оценку экономического положения в стране. В январе — марте этот показатель составлял --21%. Сокращение индекса во втором квартале 2022 года стало наиболее сильным с 2015 года. Тогда значение упало до --32%.

Сократился и показатель благоприятности условий для совершения крупных покупок. Он уменьшился на 14 процентных пунктов и составил 46%.

Индексы снизились из-за психологического фактора. Россияне ждут снижение своих доходов, что вызывает сокращение уровня потребления. К тому же на показатели повлияло прогнозируемое регуляторами падение экономики на 7 — 10%.

В Минэкономразвития подтвердили, что спрос в экономике остается слабым. Потребительские кредиты (без ипотеки) не растут. При высоких ставках и граждане, и предприниматели тратят деньги неохотно, предпочитая их сберегать.

Ранее 22 июля сообщалось, что Минпромторг России поддержал программу фудшеринга (распределения продуктов питания с истекающим сроком годности) для помощи малоимущим.