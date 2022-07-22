Песков не раскрыл детали соглашения по экспорту зерна с Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что если пройдет подписание документа по зерновому вопросу в Стамбуле, то будут и разъяснения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Кремля.

«Дождемся... Оно [соглашение] пока не подписано. Поэтому я сказал, что не буду, не хочу, забегать вперед. Если там все состоится, то будут и разъяснения», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что важно разблокировать пути поставки на мировые рынки, данную мысль озвучивал Путин на встрече в Тегеране.

«Но все-таки очень важно, чтобы это зерно попало на мировые рынки, а также, чтобы те косвенные ограничения, которые действуют в отношении наших товаров, они тоже позволили рынку получить дополнительные объемы и удобрений...» — добавил Песков.

Ранее украинский депутат и участник переговоров Рустем Умеров заявил, что экспорт зерна с Украины будут осуществлять из портов «Одесса», «Южный» и «Черноморск».