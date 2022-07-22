Испания предложит план экспорта газа в Европу, чтобы избежать сокращения его потребления

Испания предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и прибегнуть к логистическим возможностям своей газовой системы, чтобы не вводить меру по снижению потребление газа на 15%, которую ранее предложила Европейская комиссия. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в министерстве экологического перехода королевства.

Испания намерена предложить свои идеи 26 июля на заседании министров энергетики стран Европейского союза.

Так, в королевстве предлагают экспортировать 6,7 тераватт-часов газа в месяц (69,3 тыс. кубометров), что в три раза больше среднего показателя за последние пять лет, который ЕК берет за основу в плане по снижению потребления газа.

Ранее Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Вице-премьер и министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибер заявила, что правительство королевства не поддерживает предложение ЕК.

Такую же позицию избрали в Португалии отметив что это предложение Еврокомиссии не принимает во внимание различия между странами

По данным агентство Bloomberg Италия, Польша и Венгрия выразили обеспокоенность предложением Еврокомиссии.