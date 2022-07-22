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Центробанк снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Центральный Банк России 22 июля резко снизил ключевую ставку сразу — на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с низкими темпами прироста потребительских цен, что приводит к замедлению годовой инфляции. В ЦБ указали, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем регулятор ожидал в июне.

При этом внешние условия для экономики РФ остаются сложными и по-прежнему серьезно ограничивают экономическую деятельность, говорится в пресс-релизе.

В ЦБ добавили, что будут оценивать целесообразность уменьшения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года.

Эксперты ожидали, что 22 июля ЦБ примет очередное решение по уровню ключевой ставки. В банковском сообществе прогнозиовали, что она снизится на 0,5-1 п.п. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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