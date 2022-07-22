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Песков назвал безосновательными упреки в адрес РФ в задержке возврата турбины «Севпотока»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые упреки в адрес российской стороны в связи с задержкой возврата в РФ после ремонта в Канаде турбины для «Северного потока» безосновательны. Об этом сообщает ТАСС.

«Поэтому здесь любые упреки [в адрес РФ] абсолютно безосновательны, в данном случае это какие-то неправильные источники», — сказал представитель Кремля, комментируя информацию агентства Reuters со ссылкой на источники о том, что турбина застряла при транзите в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России.

Кроме того, Песков назвал абсурдным сообщения источников зарубежных СМИ о том, что Россия якобы не дала информацию, куда именно нужно привезти турбину. По его словам, компания Siemens «прекрасно знает, где установлена эта турбина».

Канада 17 июля отправила в ФРГ отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи топлива по газопроводу «Северный поток».

В свою очередь компания Siemens выразила готовность обслуживать турбины для поставок газа по «Северному потоку» при наличии соответствующего запроса.

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