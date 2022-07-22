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Шольц подтвердил сообщения о покупке кабмином ФРГ 30% акций энергоконцерна Uniper

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DW News/YouTube

Правительство Германии купит 30% акций энергоконцерна Uniper, который является крупнейшим импортером российского газа в страну. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

Соответствующие договоренности подписали акционеры компании и правительство Финляндии.

«Решение заключается в том, что мы приобретаем тридцатипроцентную долю в компании Uniper, мы купим акции этой компании за номинальную стоимость», — сказал глава немецкого кабмина.

Ранее СМИ сообщали, что власти Германии предоставят до €10 млрд на спасение Uniper.

Утверждалось, что Германия намерена вложить в компанию порядка €5,1 млрд, но не более €10 млрд, и получить 30% акций компании.

В настоящее время самым крупным акционером Uniper является финская энергетическая госкомпания Fortum Oyj, ей принадлежит 78%.

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