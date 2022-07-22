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Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа

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Markus Schreiber/AP

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что считает РФ ненадежным поставщиком газа. Об этом передает ТАСС.

«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток», — уточнил он.

По словам Шольца, технически никогда не было бы проблемой исполнить все обязательства поставщика, имеющихся на стороне России.

Также Шольц подтвердил сообщения о покупке кабмином ФРГ 30% акций энергоконцерна Uniper. Соответствующие договоренности подписали акционеры компании и правительство Финляндии.

Ранее стало известно, что в Германию вновь начал поступать газ по «Северному потоку». Об этом информировало агентство DPA со ссылкой на представителя компании – оператора Nord Stream AG.

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