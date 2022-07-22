Банк России повысил прогноз по оттоку капитала в 2022 году до $246 млрд с $151 млрд

Российский Центробанк повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году до $246 млрд с $151 млрд. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

Банк России также увеличил прогноз на 2023 год до $125 млрд с $69 млрд. На 2024 год ожидания по предполагаемому оттоку капитала повысили до $50 млрд с $24 млрд.

В начале июля опрошенные американским телеканалом CBS эксперты сказали, что российский рубль в этом году демонстрирует значительный рост и стал одной из лучших мировых валют.

В январе сообщалось, что чистый отток капитала из России в 2021 году вырос в 1,4 раза и составил $72 млрд. В 2020 году значение было меньше и на тот момент составляло $50,4 млрд.

Ранее 22 июля стало известно, что Центральный Банк России резко снизил ключевую ставку сразу — на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых.

Такое решение приняли в связи с низкими темпами прироста потребительских цен, что приводит к замедлению годовой инфляции. В ЦБ указали, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем регулятор ожидал в июне.