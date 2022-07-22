В «БКС» допустили доллар по 70 рублей к концу года на фоне снижения ключевой ставки

К декабрю доллар будет стоить 70 руб. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Снижение ставки ослабит рубль. Если выбирать валюту, в которой лучше всего отрабатывать это грядущее ослабление, очевидно, это китайский юань и гонконгский доллар. Там фактор геополитики минимизирован. Доллар и евро пойдут вверх, но с большими рисками от стран-санкционеров. К концу года доллар США будет стоить 70 рублей, юань – 10 рублей», — считает Зельцер.

По данным Мосбиржи на 14:31 мск, доллар стоил 57,55 руб., евро – 57,67 руб., юань – 8,60 руб.

22 июля ЦБ уменьшил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта до 8% годовых. Показатель вернулся к значениям декабря 2021 года.

Зельцер объяснил это снижением цен и затухшей инфляцией.

«Снижение инфляционных ожиданий в стране и вернувшаяся дефляция перевесили, встав на сторону тех очень немногих экспертов, кто рассчитывал на падение ключевой ставки до 8% годовых. ЦБ учитывал укрепление рубля и затухание инфляции», — объяснил Зельцер.