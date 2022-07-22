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Украина подписала соглашение об экспорте зерна с Турцией и ООН

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Представители Украины в Стамбуле подписали с представителями Турции и Организацией Объединенных Наций (ООН) соглашение об экспорте зерна, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Сообщается, что документ был подписан министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, министром обороны Турции Хулуси Акаром и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Отмечается, что аналогичный документ «должны подписать представители Турции, ООН и России».

Утверждается, что контроль над портами Одессы, Черноморска и Южного, через которые будет осуществлен экспорт зерна, «остается за украинской стороной». Кроме того, подчеркивается, что не предусматривается нахождение в этих портах других судов, кроме обеспечивающих вывоз зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений.

До этого стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу 22 июля прилетел в Стамбул, чтобы подписать соглашение по транспортировке украинского зерна из черноморских портов.

Ранее помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что РФ и Украина раздельно подпишут договоры по вывозу зерна из украинских портов.

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