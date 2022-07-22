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Шольц исключил задействование несертифицированного трубопровода «Северный поток — 2»

Шольц: в ФРГ достаточно трубопроводов для контрактных поставок российского газа

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Michele Tantussi/Pool/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя возможность эксплуатации несертифицированного трубопровода «Северный поток — 2» для поставок российского газа, заявил, что в ФРГ есть достаточное количество трубопроводов для контрактных объемов газа. Об этом политик сказал в ходе пресс-конференции.

Так, канцлер упомянул проходящий через Украины трубопровод, Ямал-Европу и «Северный поток — 1».

«Таким образом, есть три работающие трубопровода, и никогда не было бы с технической точки зрения проблемы выполнить все обязательства России по поставкам», — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что и Евросоюз, и страны «Большой семерки» (G7) устанавливали эмбарго на российский газ по весомой причине.

«И это уже достойный внимания сигнал, что действовавшее десятилетиями утверждение, что несмотря ни на что, на то, плохие или хорошие времена, контрактные объемы газа будут всегда подставляться, сегодня не соответствует действительности», — сказал Шольц.

В связи с этим, по словам канцлера, Германия будет обращаться к другим поставщикам газа, а также будет сокращать его потребление и прибегнет к альтернативным источникам энергии.

Ранее Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа.

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