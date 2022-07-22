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Набиуллина: ЦБ в сентябре продлит ограничение на выдачу иностранной валюты физлицам

Банк России в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физлицам. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, в сентябре регулятор будет вынужден продлить введенные в марте валютные ограничения.

Глава ЦБ подчеркнула, что для улучшения ситуации с ввозом валюты в страну пока нет оснований, так как решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты остаются в силе.

«При этом наши банки должны иметь возможность реализовывать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета получить сумму в рамках разрешенного лимита на сумму в 10 тысяч [долларов]», — отметила Набиуллина.

Она также добавила, что российские банки прошли текущий кризисный период лучше, чем ожидал ЦБ.

22 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых. Как заявила Эльвира Набиуллина, на решение регулятора снизить ключевую ставку с 9,5% до 8% повлиял уточненный макроэкономический прогноз. На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике она отметила, что экономический спад в России будет более растянутым во времени и, возможно, не таким глубоким, как ожидалось ранее.

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