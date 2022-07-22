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Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 23-25 июля

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 23-25 июля на уровне 57,39 руб., а европейской валюты -— 57,76 руб. Информация об этом опубликована на сайте Центробанка.

Сообщается, что доллар стал выше предыдущего показателя на 91,34 коп., а евро на 64,75 коп.

22 июля ведущий аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова спрогнозировала рост курса американской валюты до 62 руб. в ближайшей перспективе.

Ранее сообщалось, что Центральный Банк России резко снизил ключевую ставку сразу — на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых.

20 июля портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев заявлял, что укрепление рубля происходит по множеству политических и экономических причин, но существуют факторы, способные ослабить национальную валюту.

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