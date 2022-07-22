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Набиуллина заявила, что Банк России готовит иски по возврату международных резервов

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Банк России/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в регуляторе готовят иски по возврату международных резервов, пишет ТАСС.

«Что касается статуса исков по поводу разморозки ЗВР (золотовалютных резервов) — это сложный процесс. Мы в стадии их подготовки», — сказала она.

Накануне стало известно, что международные резервы России за неделю с 8 по 15 июля сократились на $7,4 млрд и составили $565,3 млрд.

В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует меры по снятию незаконной блокировки своих счетов за рубежом, которые Запад планирует использовать для помощи Украине.

Днем позднее сообщалось, что Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, который разрешает отнести к гостайне сведения об объеме российских золотовалютных резервов в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

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