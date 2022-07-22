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Набиуллина назвала возвращение к 2024 году инфляции в 4% главной задачей Банка России

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Председатель российского Центрального банка Эльвира Набиуллина назвала целью регулятора возвращение уровня инфляции к 4% в 2024 году, пишет РИА «Новости».

При этом размер ключевой ставки регулятор будет устанавливать исходя из этой цели довести показатель роста потребительских цен к 4%.

«Красных линий для решения по ставке ни снизу, ни сверху для нас не существует. Ставка будет выбираться исходя из той траектории, которая должна обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году», — сказала Набиуллина.

Ранее 22 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых. Такое решение объяснили низкими темпами прироста потребительских цен, что в свою очередь способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.

В этот же день российский Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 12 — 15%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год Банк России сохранил на уровне 5-7%. Ожидания регулятора по годовой инфляции в 2024 году также остались без изменений — на уровне 4%.

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