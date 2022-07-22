Гутерриш подписал меморандум о взаимодействии между РФ и ООН по поставкам продукции РФ

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш подписал меморандум о взаимодействии между Россией и ООН по поставкам сельхозпродукции РФ на мировые рынки. Об этом сообщает ТАСС.

«Министр обороны РФ Серей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе которой Антониу Гутерриш подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что перед подписанием документа генсек ООН отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях, в том числе в Закавказье.

Ранее стало известно, что представители Украины в Стамбуле подписали с представителями Турции и Организацией Объединенных Наций (ООН) соглашение об экспорте зерна.

Сообщается, что документ был подписан министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, министром обороны Турции Хулуси Акаром и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Отмечается, что аналогичный документ «должны подписать представители Турции, ООН и России».