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«Газпром» заявил, что не получил от Siemens документы по турбине для «Северного потока»

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Global Look Press

«Газпром» снова обратился к Siemens с просьбой предоставить документы по возврату из Канады отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.

Как отмечается, «Газпром» пока не получил необходимые документы от Siemens.

В компании заявили, что еще раз обратились к немецкому конгломерату из-за учета «значительных потенциальных рисков в случае несоблюдения всех установленных процедур».

«В рамках возврата указанного двигателя «Газпром» был вынужден в очередной раз обратиться к компании Siemens с подобным запросом», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в «Газпроме», условия контракта с Siemens не предусматривают дополнительных обязательств от РФ для получения данного двигателя.

Ранее агентство Reuters писало, что турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России. В публикации отмечается, что возвращение турбины может занять несколько дней или недель. Сроки ее доставки пока неизвестны.

Как заявлял вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт, Германия не будет раскрывать подробности о доставке турбины Siemens для «Северного потока» из Канады в Европу.

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