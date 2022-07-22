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«Вима»: Киев грозит Афинам санкциями из-за работы греческих фирм в России

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Depositphotos

Украина угрожает Греции санкциями из-за работы греческих компаний в России, сообщает «Вима».

Сообщается, что несколько дней назад в МИД Греции «была направлена украинская дипломатическая нота, через которую запрашиваются разъяснения в отношении семи греческих компаний, работающих на территории России».

Подчеркивается, что организации не попадают под антироссийские санкции, введенные странами Запада, поэтому могут функционировать в РФ.

«Несмотря на это, Украина пригрозила санкциями Греции — стране, которая поддержала ее прямо, полностью и самым ясным образом, отправив оружие и гуманитарную помощь, приняв беженцев, приняв санкции против России», — отмечается в греческой газете «Вима».

По словам журналистов, эта ситуация обеспокоила Грецию, так как украинского посла в Афинах Сергея Шутенко вызвали в МИД, где «ему сделали очень резкие замечания».

«Шутенко, согласно информации, утверждал, что направил соответствующую ноту по запросу своей страны, при этом у него не было достаточных пояснений относительно источников информации о деятельности греческих компаний», — заключила газета.

Ранее российское правительство расширило перечень недружественных государств, включив в него Грецию, Словению, Словакию, Хорватию и Данию. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, Греция, Дания и Словакия будут ограничены в возможности нанимать сотрудников в посольства, консульства и представительства государственных органов, которые находятся на территории России.

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