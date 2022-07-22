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Глава Банка России заявила, что параллельный импорт окажет дезинфляционное влияние

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Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что параллельный импорт будет иметь дезинфляционное влияние, пишет ТАСС.

Оказание «дезинфляционного влияния» глава регулятора объяснила ростом предложения товаров на российском рынке.

Накануне министр промышленности и торговли России, вице-премьер Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт, позволяющий ввозить в Россию товары без согласия правообладателя, могут отменить в ближайшем будущем.

По его словам, некоторые группы товаров выведут из системы параллельного импорта, когда «будет понимание, что российской продукции достаточно» много на рынке.

Ранее 22 июля российский Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 12 — 15%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год Банк России сохранил на уровне 5-7%. Ожидания регулятора по годовой инфляции в 2024 году также остались без изменений — на уровне 4%.

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