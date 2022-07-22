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Минфин США позволил завершать операции с российскими подсанкционными фирмами до 20 октября

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Global Look Press

Министерство финансов США разрешило завершать до 20 октября операции с долговыми обязательствами и долями в капитале российских компаний, в отношении которых Соединенные Штаты ранее ввели ограничительные меры из-за ситуации на Украине. Информация об этом содержится в генеральной лицензии, которую пресс-служба экономического ведомства опубликовала на своем сайте.

В соответствии с этим документом, указанные транзакции можно совершать до 00:01 20 октября 2022 года по летнему времени восточного побережья США.

Вашингтон также разрешил завершить касающиеся российской стороны транзакции по кредитным деривативам.

На прошлой неделе сообщалось, что американский Минфин выпустил генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

Первые санкции против России из-за действий Москвы на Украине американская сторона ввела 24 февраля. Тогда президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты совместно с партнерами по G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) ограничат возможности России «вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики».

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