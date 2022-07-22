Китайцы стали скупать продукты питания с истекающим сроком годности

В Китае местные жители стали скупать продукты питания с истекающим сроком хранения из соображений экономии на фоне финансовых сложностей в стране, пишет Financial Times.

В связи с повышением спроса на подобные продукты в стране резко выросло и число специализированных магазинов по продаже продуктов, срок хранения которых скоро закончится. За год в Китае открылось 119 таких точек, в то время как за предыдущие десять лет всего 92.

Отмечается, что в основном продукты с почти истекшим сроком годности покупают представители среднего класса. Чаще всего покупают закуски с длительным сроком хранения, например, чипсы и вяленую говядину, а также молочные продукты и блюда быстрого приготовления.

По прогнозам консалтинговой компании China Market Research Group, продажи товаров с заканчивающимся сроком хранения в Китае могут вырасти в 2022 году до 36 млрд юаней ($5,4 млрд) против 25 млрд юаней ($3,75 млрд) в 2019 году.

Ранее 22 июля сообщалось, что Минпромторг РФ поддержал программу фудшеринга (распределения продуктов питания с истекающим сроком годности) для помощи малоимущим.