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IKEA приостановила распродажу в России

IKEA закрыла распродажу в России до конца выходных

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Ретейлер IKEA в России приостановил распродажу, возобновит ее после выходных. Об этом сообщает ТАСС.

Представители компании отметили, что в текущий момент покупку совершить не получится из-за того, что все интервалы для доставки и самовывоза товаров заняты на ближайшее время. Продажи на сайте IKEA будут открыты только после выходных, когда появятся новые интервалы.

Ранее IKEA сняла ограничения по времени, введенные на онлайн-покупки в ходе проходящей в России распродажи товаров.

«После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь», — уточняется в сообщении.

Ранее на российском сайте IKEA время покупок ограничили до 10-15 минут. Личный кабинет и список покупок на сайте оставались недоступными, товар нужно добавлять сразу в корзину.

Также 14 июля IKEA сообщала, что в ближайшее время оформление и доставка товаров в Москве и Санкт-Петербурге будут невозможны.

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