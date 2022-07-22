В «Метриуме» предсказали рост спроса на льготную ипотеку в России в третьем квартале на 70%

В России по итогам июля — сентября спрос на льготную ипотеку может вырасти на 60-70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом изданию «Известия» рассказал директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков.

Ранее 22 июля президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%.

По словам Веселкова, выводы об эффективности снижения ставки по выдаче кредитов для покупки жилья на льготных условиях можно будет сделать по итогам июля. Однако он отметил, что уже сейчас наблюдается рост числа заявок на такие кредиты.

Управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова отметила, что большинство банков уже снизили ставки до необходимого уровня, и это ожидаемо подстегнуло спрос со стороны заемщиков.

В этот же день сообщалось, что крупные российские банки намерены снизить ставки по ипотечным кредитам в августе после снижения ключевой ставки Банка России на 1,5 процентных пункта до 8% годовых.