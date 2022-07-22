Der Westen: в Германии «московское» мороженое назвали «киевским» в поддержку Украины

Крупнейшая продуктовая сеть Германии Edeka переименовала «московское» мороженое в «киевское». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Der Westen.

«Edeka переименовывает продукт по уважительной причине. <…> «Московское» сэндвич-мороженое теперь будет называться «киевским». Так сеть супермаркетов хочет показать солидарность с Украиной», — утверждает издание.

В публикации отмечается, что покупатели уже могут приобрести «киевское» мороженое в упаковке, на которой новое название напечатано поверх зачеркнутого старого.

Ранее крупные торговые сети Германии REWE, Aldi и Edeka объявили о бойкоте российских товаров из-за военной операции на Украине.

Отмечается, что товары уберут с прилавков и передадут на благотворительные нужды.

«Мы поддерживаем все санкции, которые были инициированы ЕС и федеральным правительством. Именно поэтому мы уже определяем, есть ли и в каком объеме у нас в ассортименте продукция из России или компаний, принадлежащих российским олигархам», — сообщили в пресс-службе Edeka.