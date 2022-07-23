Uniper не исключил судебного разбирательства с «Газпромом» из-за форс-мажора по газу

Глава Uniper Клаус-Дитер Маубах на пресс-конференции заявил, что немецкий энергоконцерн считает нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор по поставкам газа и заявляет о возможных судебных разбирательствах по этому поводу, передает ТАСС.

Он сказал, что «Газпром», являясь долгосрочным и надежным партнером и поставщиком концерна, не поставил объемы газа, который был законтрактован и оплачен, с середины июня 2022 года.

»«Газпром» на прошлой неделе — четыре недели спустя после нарушения поставок — объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с «Газпромом», — сказал Маубах.

Глава Uniper добавил, что это, возможно, приведет к судебному разбирательству между ними и «Газпромом».

«И я сожалею об этом», — добавил он.

Ранее Маубах заявил, что энергоконцерн считает нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор по поставкам газа.